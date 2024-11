Il generale Giampaolo Ganzer non c'è e il processo viene rinviato al prossimo 22 giugno. Nulla di fatto, dunque, all'udienza 'Ndrangheta stragista prevista per questa mattina al Tribunale di Reggio Calabria. Nessuna motivazione data per l'assenza del generale dei carabinieri che, con tutta probabilità ha avuto un improvviso impedimento tale da non permettergli di essere presente. La sua sarebbe dovuta essere una testimonianza piuttosto lunga ed articolata che ora dovrà essere nuovamente calendarizzata. Per la prossima udienza, infatti, è stato già citato il collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino.

c.m.