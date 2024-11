Il sostituto procuratore Alberto Galanti ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Mario Occhiuto nel corso dell’udienza preliminare celebrata nella mattinata di oggi, 13 gennaio presso il tribunale di Roma.

Come si ricorderà, il sindaco di Cosenza è indagato per associazione a delinquere transnazionale nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolti anche l’ex ministro all’Ambiente Corrado Clini be l’ex assessore di Palazzo dei bruzi Martina Hauser (per i dettagli CLICCA QUI). Il difensore di Occhiuto, l’avvocato Nicola Carratelli, ha invece chiesto il non luogo a procedere. Il gup ha fissato la prossima udienza per il 19 febbraio nel corso della quale vaglierà le posizioni degli altri indagati prima di assumere ogni decisione in merito in Camera di consiglio.