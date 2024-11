Un imprenditore di Bergamo avrebbe contattato calabresi vicini al clan De Stefano e Tegano, per riscuotere somme dovute

Cinque misure cautelari (tre in carcere, due ai domiciliari) disposte dal gip di Firenze sono state eseguite dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dal pm della Dda Ettore Squillace Greco, emerge che un imprenditore di Bergamo avrebbe assoldato calabresi vicini al clan De Stefano e Tegano, per riscuotere un credito presso una ditta in procedura fallimentare operante nel mercato ortofrutticolo fiorentino. (AGI)