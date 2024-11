Tra il 2015 e il 2016 morirono cinque persone in due impatti diversi su quella che allora era la A3. Per il Tribunale di Vibo Valentia «non hanno commesso il fatto»

Tra il 2015 e il 2016 morirono cinque persone in due incidenti diversi su quella che allora era la A3 Salerno-Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di Mileto. Il Tribunale di Vibo Valentia dopo le richieste di condanna avanzate dalla Procura nei confronti di dirigenti Anas e progettisti ha deciso di assolvere sette persone per non aver commesso il fatto.

Negli incidenti hanno perso la vita Domenico Napoli, 19enne di Cinquefrondi (nel novembre 2015), e poi Fortunato Calderazzo (22 anni), Marzio Canerossi (22), Giuseppe Speranza (24) e Francesco Carrozza (22 anni) tutti di Gioia Tauro (nel marzo 2016).

Continua a leggere l'aticolo su IlVibonese.it