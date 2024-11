Esprime solidarietà al sindaco di Tropea, il neo eletto consigliere regionale del vibonese, Giuseppe Mangialavori

"Il gravissimo attentato nei confronti del sindaco di Tropea lascia allibiti, specie per le cruente modalità in cui si è perpetrato. Il gesto colpisce il dottore Giuseppe Rodolico, la sua famiglia, l’intera comunità di Tropea e ogni cittadino calabrese. Colpisce tutti per il messaggio che reca in sé e che sembra precludere ogni accesso alla speranza di vivere nella serenità la vita privata e la dimensione pubblica. Per tali ragioni oltre a condannare con fermezza tale episodio, esprimo affettuosa vicinanza politica ed umana al primo cittadino. Confido pienamente nella Forze dell’ordine affinché i responsabili siano al più presto assicurati alla giustizia. Al contempo, invito il sindaco a non cedere alla rassegnazione ed a proseguire nel suo percorso politico e amministrativo. Credere nel valore delle istituzioni è l’antidoto più potente di chi, come il primo cittadino di Tropea, si adopera quotidianamente per la costruzione di una Calabria democratica e libera da ogni nefando condizionamento. E ancora di più per chi crede nella legalità e in una regione operosa capace di esprimere le sue potenzialità positive".

