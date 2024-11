In arrivo a Reggio Calabria la nave Diciotti della Guardia Costiera con 774 migranti al porto di Reggio Calabria. Sbarcheranno invece a Crotone altre 300 persone

Sono circa 2.800 i migranti soccorsi nel canale di Sicilia nelle ultime ore. È attesa al porto di Reggio la nave Diciotti della Guardia Costiera con 774 migranti.

Una motovedetta della Guardia Costiera sta conducendo invece nel porto di Crotone un gruppo di circa trecento migranti che si trovavano a bordo di un barcone a largo della costa ionica. L'imbarcazione e' stata individuata da un aereo Atr della Guardia Costiera in servizio di pattugliamento quando si trovava a circa 120 miglia a sud est di Crotone. Dalla sala operativa e' stato diramato l'allarme e sul posto e' gunta una nave turca in transito che ha preso a bordo i migranti e li ha poi affidati ad una motovedetta della Capitaneria e ad un rimorchiatore per essere sbarcati sulle banchine del porto di Crotone.



Altre navi con a bordo diverse centinaia di migranti di varie nazionalità sono attese al porto commerciale di Augusta, a Trapani e al porto di Messina.