Un cittadino rumeno, B.G.E., 29 anni, è stato tratto in arresto dall Squadra mobile di Crotone. A carico del giovane l'Autorità giudiziaria rumena aveva emesso un provvedimento restrittivo lo scorso 20 luglio, per atti sessuali su minorenni commessi nel dicembre 2017, in Romania.

Nell’esecuzione dell’arresto, hanno collaborato fattivamente anche i Carabinieri della Stazione di Rocca di Neto, dove il ricercato veniva rintracciato in prossimità di un bar.

Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato trasferito nel carcere di Castrovillari a disposizione della Corte d’Appello di Catanzaro competente in materia di esecuzione del mandato di arresto europeo.