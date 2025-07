Attimi di apprensione a Rossano, in un a traversa di viale Luca de Rosis, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Un furgone parcheggiato nei pressi di un’attività commerciale di arredamento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. In pochi istanti, una densa colonna di fumo nero ha iniziato a salire tra i palazzi circostanti, rendendosi visibile anche a distanza. L’incendio sta generando paura tra residenti e passanti. Il mezzo era in sosta sul lato strada. Diversi cittadini, notando il fumo, hanno allertato i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente con i propri mezzi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Sul posto si è creato un clima di tensione. Alcuni testimoni parlano di piccoli scoppi provenienti dal veicolo in fiamme, mentre la gente si allontanava preoccupata. L’attività commerciale accanto al furgone ha sospeso ogni operazione.

Le fiamme hanno lambito la facciata del palazzo sovrastante, provocando danni visibili alla tinteggiatura e alla struttura dei balconi. Alcuni residenti si sono riversati in strada. La zona è stata transennata per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza. Anche i carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti per gestire la viabilità e tenere lontani i curiosi. Si cerca ora di capire le cause del rogo: non è esclusa la pista accidentale, forse legata a un corto circuito nel vano motore.

I danni

Il furgone, a servizio dell’attività commerciale, era carico di mobili destinati alla consegna. Gran parte del materiale è andato distrutto. Le fiamme hanno inoltre provocato danni alla palazzina adiacente, mandando in frantumi almeno una finestra, a causa del calore sprigionato dal fuoco. Grazie ai filmati interni del sistema di videosorveglianza del mobilificio, visionati dagli investigatori, è stato possibile escludere al momento ipotesi dolose. La dinamica esatta è ancora oggetto di accertamento, ma non vi sarebbero segnali riconducibili a un atto intenzionale. I danni, seppur contenuti, restano significativi sia per l’attività commerciale che per l’abitazione colpita. La situazione è tornata alla normalità nel giro di un’ora, anche grazie alla rapidità dell’intervento. La circolazione lungo la traversa è stata temporaneamente deviata, ma non si sono registrati feriti né intossicati.