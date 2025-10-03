La paziente 36enne alla 34ª settimana di gravidanza è stata trasferita d’urgenza all’Annunziata di Cosenza grazie al nuovo servizio. In Calabria sono 26 le elisuperfici abilitate al volo di notte

È entrato in funzione nella notte tra il 2 e il 3 ottobre il nuovo servizio di elisoccorso notturno a Praia a Mare.

Un debutto immediato e decisivo: poco dopo le 23, infatti, una donna di 36 anni, incinta alla 34ª settimana, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Praia in condizioni critiche per una grave emorragia da placenta previa. I medici hanno disposto trasfusioni urgenti per stabilizzarla, ma la complessità del caso ha reso necessario il trasferimento all’ospedale Annunziata di Cosenza. Un trasporto che si è reso possibile proprio grazie all’attivazione dell’elisuperficie comunale: l’elicottero è partito senza ritardi, garantendo l’arrivo sicuro della paziente in Ostetricia e Ginecolo gia, dove è stata ricoverata con prognosi riservata.

L’episodio conferma l’importanza dell’estensione del servizio di volo notturno, che permette di ridurre drasticamente i tempi di soccorso in situazioni dove ogni minuto può essere decisivo.

I vertici aziendali hanno sottolineato che in Calabria sono 26 le elisuperfici abilitate al volo notturno, di cui 10 già operative nella provincia di Cosenza: Cosenza, Corigliano Rossano, Amantea (in fase di attivazione – stadio comunale), Castrovillari, Scalea, Praia, Paola (area mercatale), Trebisacce, Acri (stadio comunale) , San Giovanni in Fiore, Belvedere, Diamante,

Cetraro.

La maggior parte si trova all’interno di impianti sportivi ed è già attiva, mentre le altre saranno pronte nei prossimi giorni. Sono inoltre in corso sopralluoghi per individuare nuovi siti da abilitare, così da costruire una rete capillare capace di coprire anche i territori con viabilità difficile e comuni più isolati.