Aumentano i contagi in provincia di Reggio Calabria. Così, dopo il caso di Giffoni, dove sono stati registrati 43 casi di coronavirus, nelle scorse ore emersi altri 8 positivi a Mammola. I casi nella cittadina salgono così a quota 11.

Il Comune, contestualmente, ha reso noto di aver emesso «11 ordinanze di quarantena in totale destinate ai soggetti entrati in stretto contatto con i positivi, mentre altre saranno emesse nelle prossime ore in numero particolarmente significativo».

Infine l’invito alla collaborazione: «Rinnoviamo l’invito al rispetto delle misure di contenimento epidemiologico e alla responsabilità. La situazione è molto delicata e lo scenario che si prospetta è più che serio. Come dicevamo ieri, siamo chiamati a trovare un nuovo modo per essere comunità. Solo insieme, con la collaborazione di tutti, riusciremo a superare questo momento».