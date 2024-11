L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo di Frascineto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato causato da una donna che avrebbe imboccato allo svincolo di Sibari l'A2 in senso contrario

Scontro frontale questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Frascineto. Due i veicoli coinvolti. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una donna, a bordo di una Panda, avrebbe imboccato l’autostrada contromano, entrando allo svincolo di Firmo e dirigendosi verso Castrovillari ma sulla corsia nord, finché ha impattato contro un’auto, guidata da un giovane, che procedeva correttamente verso sud. Il ragazzo, Paolo Spina 31 anni di Rende che era a bordo di una Mini Cooper, ha avuto la peggio: è deceduto pochi minuti dopo l'impatto nonostante l'intervento tempestivo dei medici del 118 che hanno tentato disperatamente di salvargli la vita.

È morta nel tardo pomeriggio, invece, Diana Filardi, 73 anni di Civita, trasportata in gravi condizioni all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza in elisoccorso. Altri due feriti sono stati condotti al nosocomio di Castrovillari. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco di Rende e Castrovillari ed il personale Anas che sta procedendo a liberare la careggiata dai mezzi incidentati per riaprire il traffico verso sud.