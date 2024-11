Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri. In corso gli accertamenti per stabilire la natura del rogo

Un’automobile è stata data alle fiamme nella notte tra sabato e domenica scorsi. Intorno alle 3 del mattino di domenica, i vigili del fuoco sono dovuti infatti intervenuti a Isola Capo Rizzuto, in via dell’Annunziata, dove hanno domato un incendio che avevano avvolto la vettura.

Tanti i disagi sul posto, dal momento che il rogo - sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti per stabilirne la natura - ha coinvolto il quadro elettrico dell’Enel. È così che l’intera zona interessata, tra l’altro una via popolata da diversi negozi, è difatti rimasta senza energia elettrica.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Isola Capo Rizzuto che hanno avviato le indagini.