C’è anche un’auto della polizia tra i mezzi coinvolti in un incidente stradale verificatosi nella mattinata lungo la Salerno-Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Sibari (foto Vigili del fuoco). L’autostrada del Mediterraneo è attualmente chiusa al traffico. Secondo quanto si è appreso gli agenti erano intervenuti per regolare il transito veicolare in prossimità di incidente autonomo, quando improvvisamente la loro auto è stata travolta da un veicolo che sopraggiungeva a forte velocità. Nell’impatto violentissimo il guidatore è rimasto gravemente ferito. Illeso invece l’equipaggio della polizia stradale.