Un incendio di autovettura è avvenuto questo pomeriggio in località Vallone di Bruno nel comune di S. Andrea Apostolo Marina, in provincia di Catanzaro. La vettura coinvolta una Fiat 600 parcheggiata in una radura all'interno di una pineta da alcuni cacciatori della zona. L'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato è valso ad estinguere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante. Distrutta completamente la vettura ma non si registrano danni a persone. Sul posto i carabinieri della locale stazione. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio.