Cause accidentali probabilmente all'origine dell'incendio che nella serata di ieri ha completamente distrutto un'autovettura parcheggiata in un cortile, tra le palazzine popolari, nelle vicinanze dell'abitazione del proprietario nel comune di Olivadi nel catanzarese. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per sedare il rogo allertati dalle segnalazioni dei residenti impaurita per il fumo sprigionato dal rogo a ridosso delle palazzine.

l.c.