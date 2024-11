L’incendio si è propagato all’interno dell’autovettura provocando molto allarme

Un rogo si è improvvisamente propagato all’interno di un’autovettura in prossimità dell’ospedale di Soverato nel Catanzarese. Si tratta di una Peugeot 307 in transito al cui interno era presente solo il conducente, un uomo di 53 anni. Il guidatore ha raccontato di aver udito un forte scoppio e immediatamente dopo il propagarsi delle fiamme. Sono ancora in corso di accertamento le cause all’origine dell’incendio che ha richiesto l’intervento di una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Soverato ma si presume per una perdita di carburante. L’episodio ha creato tanto allarme in particolare tra i degenti dell'ospedale a causa dell'enorme quantità di fumo levatasi dall'autovettura ma fortunatamente nessun ferito.

Luana Costa