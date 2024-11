Il conducente ha perso il controllo del veicolo, riportando lievi feriti. Un tamponamento anche sulla Ss 107

Un ragazzo è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale verificatosi nei pressi dell’Università della Calabria, in Via Orso Maria Corbino a Rende. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda quando, forse per il terreno reso viscido dalla pioggia e dal fogliame, ha perso il controllo della vettura, finita nella scarpata dopo un testacoda. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118.

Un secondo incidente ha coinvolto due veicoli sulla statale 107, tra San Fili e Paola, nei pressi dello svincolo per il passo della Crocetta. Anche in questo caso non ci sono feriti gravi. Sul posto la polizia stradale. Il traffico ha subito leggeri rallentamenti.