L’incidente si è verificato questo pomeriggio nel tratto tra Roccella Jonica e Marina di Gioiosa. Le due persone coinvolte nello scontro trasportate in ospedale con l’elisoccorso

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi sulla statale 106 tra Roccella Jonica e Marina di Gioiosa. Una Fiat Punto, per cause ancora in corso d’accertamento, ha invaso la corsia opposta finendo la sua corsa contro il guardrail. All’interno due persone, rimaste ferite e trasportare in ospedale a bordo dell’elisoccorso.