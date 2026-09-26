Si tratta della stessa Fiat 500 che era stata data alle fiamme nel luglio scorso. La consigliera comunale di Vibo l’aveva fatta riparare, ora le è stata sottratta. Nel 2025 il marito venne aggredito nel suo negozio, nel 2019 le bruciarono il portone di casa
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«È una situazione che sicuramente porta turbamento e inquietudine, però il ruolo che rivestiamo e l'esempio che dobbiamo dare ci impongono di resistere, non rassegnarci, denunciare e cercare di prevenire determinati fenomeni anche attraverso attività come quella di oggi, che punta a sensibilizzazione sul tema della legalità con proposte concrete contro la cultura della violenza, della minaccia e dell'intimidazione».
Laura Pugliese non si scoraggia. Dalla sede della Provincia di Vibo Valentia, dove ha partecipato stamane all’iniziativa de La tazzina della legalità, ancora una volta si trova a commentare un fatto di cronaca che la vede parte lesa. Il clima che si è creato attorno alla sua persona (e di riflesso alla sua famiglia) metterebbe a dura prova anche le tempre più forti, lei però tiene duro e ribadisce la completa fiducia nelle Istituzioni. Dopo un pestaggio ai danni di suo marito, le fiamme appiccate al portone di case nel 2019 e quelle che hanno interessato la sua auto nel luglio scorso, l’ultimo episodio consegnato alle cronache registra il furto della macchina: proprio la Fiat 500 che era stata interessata dal rogo, per fortuna sedato prima che ne uscisse completamente distrutta. La vettura era stata riparata ed era tornata a circolare. Ora le è stata rubata.
«Non so dire se questo gesto sia da ricollegare ai precedenti o se abbia a che fare con un contesto di criminalità urbana - commenta -. Non ho le competenze per stabilirlo. Ho però sempre grande fiducia nelle forze dell’ordine. Ieri dopo la mia denuncia, ho appreso che dei ladri sono stati arrestati e voglio pensare che anche la mia denuncia possa essere stata utile a tenere alta l’attenzione su questo fenomeno, a potenziare i controlli sul territorio e a scongiurare nuovi furti».
Legalità, per Pugliese, vuol dire soprattutto questo: «Denunciare, dichiarare ciò che non va bene, non avere paura a manifestare dei torti subiti, perché la giustizia c'è, le forze d'ordine ci sono, la magistratura lavora, quindi stando tutti dalla stessa parte credo che riusciremo prima o poi a vivere in contesti più sereni».
E poi la considerazione centrale del suo ragionamento sulle intimidazioni ad imprenditori e amministratori pubblici: «Ciò che vorrei dire a chi continua a vivere di questi espedienti è che quando si colpisce un amministratore, un dipendente pubblico o un imprenditore, si finisce per colpire una comunità, la sua libertà e il suo futuro. Perché danneggiare un'attività commerciale, impedire ad un amministratore di svolgere serenamente il proprio ruolo, sono atti che paralizzano il futuro di quel territorio. È importante stare uniti dalla stessa parte a favore della legalità, non rassegnarsi ed avere la forza e il coraggio, con rettitudine e coerenza morale, di adoperarsi per migliorare le condizioni di un territorio che culturalmente ha ancora tanto da apprendere. Noi dobbiamo rispondere coralmente con atteggiamenti che vanno a superare la cultura dell'io, abbracciando il noi, facendo rete, adoperandoci al servizio della comunità» ha concluso.