Il grave incidente è avvenuto sulla strada provinciale Taurianova-Gioia Tauro. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine

È di un morto il bilancio di un grave incidente, sembrerebbe autonomo, avvenuto sulla strada provinciale Taurianova - Gioia Tauro. Una giovane, 28 anni, alla guida di un'auto ha sbandato capovolgendosi sul fianco e finendo in un'area di servizio tra i comuni di Rizziconi e Gioia Tauro. Nulla da fare per la ragazza che è deceduta sul colpo. Sul posto le forze dell'ordine, i sanitari del 118 e la squadra dei vigili del fuoco di Palmi che in questo momento sta operando per estrarre il corpo e mettere in sicurezza l'area.