L'incidente avvenuto alle prime luci dell'alba nel piccolo centro della vallata dello Stilaro. Trasporati in ospedale in elisoccorso, uno dei due versa in gravi condizioni

Un brutto incidente stradale si è verificato stamattina a Pazzano, piccolo centro della vallata dello Stilaro, nella Locride. Secondo quanto si è appreso un’auto, con a bordo due giovani originari di Stilo, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo in curva sfondando la vetrina di un bar. Nell’impatto sono rimasti feriti i due ragazzi a bordo del mezzo, trasportati in ospedale con l’elisoccorso. Uno dei due versa in gravi condizioni.