La ragazza ha perso il controllo della vettura che si è capovolta, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118

Mattinata movimentata a Rossano, lungo via Aldo Moro, dove si è verificato un incidente che ha attirato l'attenzione di residenti e passanti. Una giovane alla guida di una Fiat ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata.

L’auto si è completamente capovolta, riportando ingenti danni alla carrozzeria. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, anche se da una prima ricostruzione pare che nessun altro veicolo sia stato coinvolto.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e l'automobile, mentre la polizia ha gestito il traffico e avviato i rilievi per accertare le cause del sinistro.

Fondamentale l'intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane conducente, apparsa visibilmente sotto shock. È stata caricata sull'ambulanza e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Nicola Giannettasio di Rossano, dove è stata sottoposta alle prime cure e tenuta sotto osservazione.

Fortunatamente, dai primi accertamenti medici, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, per precauzione, resterà ricoverata per ulteriori controlli clinici.

Al momento non risultano altri feriti. L’incidente ha causato rallentamenti temporanei sulla viabilità locale, rapidamente normalizzati grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

I rilievi proseguiranno per stabilire con esattezza le dinamiche che hanno portato al ribaltamento. Non si esclude, tra le ipotesi, una distrazione o un improvviso ostacolo in carreggiata.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, particolarmente trafficata durante le ore mattutine, dove la presenza di incroci e alberature richiede la massima prudenza da parte degli automobilisti.