L'incidente è avvenuto in località Cocozzello. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale. La passeggera è stata trasferita in ospedale a Cosenza

È di una ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno ad Acri, in località Cocozzello, lungo la strada statale 660.

Per cause in corso di accertamento, un uomo alla guida di una Audi Q5 ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata su un lato terminando la propria corsa ai margini della carreggiata.

Il conducente è uscito praticamente illeso dall’abitacolo, mentre un’anziana che viaggiava sul sedile del passeggero ha riportato alcune ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario per il successivo trasferimento in ospedale a Cosenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e ad estrarre la donna dalla vettura.

Lungo il tratto interessato della Statale 660 si sono registrati rallentamenti durante le operazioni di soccorso.