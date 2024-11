Il veicolo, guidato dall'uomo che è rimasto ferito, è finito fuori strada per cause in corso di accertamento. È successo poco dopo il casello di Frosinone, i due erano diretti verso sud

Una ragazza calabrese di 21 anni è morta e il padre è rimasto ferito nell'improvviso ribaltamento della Ford Fiesta sulla quale viaggiavano lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli diretti verso Sud. È accaduto intorno alle 14 poco dopo il casello di Frosinone.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, l'auto si è ribaltata: guidava il padre e la figlia era al suo fianco. Dopo avere carambolato sull'asfalto, la Fiesta è finita sul guardrail in acciaio che delimita la carreggiata che ha infilzato il veicolo uccidendo la ventunenne. Ancora sconosciute le generalità della vittima, dalle prime informazioni pare fosse di Reggio Calabria.

Sul posto, insieme alla Stradale sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è proseguito su due corsie, creando in poco tempo circa dieci chilometri di coda.