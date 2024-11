L'episodio si è verificato in Viale Crati, lungo il tratto urbano della statale 107. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

Soltanto tanta paura ma per fortuna nessun ferito nell'incendio di un autobus a Cosenza. L'episodio si è verificato su Viale Crati, lungo il tratto urbano della statale 107, nei pressi della Motorizzazione Civile e della caserma dei carabinieri. L'autista si è subito accorto del propagarsi delle fiamme d ha fermato il mezzo, facendo scendere i passeggeri, una decina circa, che erano a bordo. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per accertare le cause del rogo.

Salvatore Bruno