Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale e la Polizia stradale

Grossi disagi alla circolazione sull’autostrada A2 a causa di mezzo pesante, nello specifico un autobus, che, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio-Vibo Valentia. Sul mezzio 74 ragazzi, tutti studenti dell'Unical, che sono che sono riusciti a scendere ed a mettersi in salvo. Lunghe code stanno caratterizzando l’importante arteria di collegamento.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e la Polizia stradale. Dal luogo dell’incendio si alza una densa colonna di fumo visibile a centinaia di metri di distanza.