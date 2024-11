Un automezzo allestito ad attività commerciale di abbigliamento per i mercati rionali è finito fuori strada questo pomeriggio nel Catanzarese. Il sinistro si è verificato sulla SP 148 tra i comuni di Satriano e Gagliato. Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi su sé stesso. Feriti in modo lieve il conducente ed il passeggero, che sono stati trasportati all’ospedale di Soverato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle e i carabinieri della locale stazione. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo in attesa del recupero da parte del soccorso stradale.

l.c.