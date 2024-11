La giunta per le immunità di Palazzo Madama inizierà l’istruttoria sul parlamentare forzista. L’accusa è di scambio elettorale politico mafioso

La giunta per le immunità di Palazzo Madama, in base a quanto si apprende, comincerà il 3 marzo a esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere per l'arresto del senatore di Forza Italia Marco Siclari, coinvolto nell'operazione Eyphemos, contro la 'ndrangheta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria.

Siclari è accusato di scambio elettorale politico mafioso.