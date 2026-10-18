La federazione annuncia di aver ricevuto un invito a un incontro istituzionale con il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi. Ma non cambia il piano della mobilitazione che proseguirà
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La mobilitazione dell’autotrasporto in Calabria proseguirà regolarmente fino al 20 ottobre, nonostante l’invito a un confronto istituzionale con il Governo. A comunicarlo è Fedralog Calabria, che rende noto di aver ricevuto una convocazione per un incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi.
L’apertura di un dialogo con il Governo «rappresenta un passaggio importante, ma non modifica il programma della protesta, già definito e comunicato. Il fermo continuerà dunque secondo il calendario previsto, senza interruzioni anticipate».
Gli autotrasportatori resteranno presenti nei presidi organizzati sul territorio calabrese, mantenendo, sottolinea Fedralog, «una mobilitazione pacifica, ordinata e responsabile».