Sulla stessa linea dell’Associazione trasportatori calabresi anche Fedralog: «Lo stato di agitazione resta confermato»
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Domani al tavolo istituzionale convocato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le rappresentanze degli autotrasportatori delle regioni del Sud Italia, parteciperà anche Astra, Associazione trasportatori calabresi.
L'incontro - è scritto in una nota - rappresenterà un'ulteriore occasione di confronto con le istituzioni sulle richieste avanzate dal comparto, con particolare attenzione all'emergenza caro gasolio e alle misure di sostegno alle imprese. Lo stato di agitazione resta confermato».
Sulla stessa linea anche Fedralog. Nella nota diffusa in vista dell'appuntamento, la federazione definisce il tavolo «un'ulteriore occasione di confronto con le istituzioni sulle richieste avanzate dal comparto», indicando tra le priorità l'emergenza legata al caro gasolio e le misure di sostegno alle imprese.