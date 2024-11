Fermato ad un posto di blocco, l'uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi. La perquisizione dell’abitazione ha permesso ai carabinieri di trovare quasi 300 grammi di sostanza stupefacente

I carabinieri di Luzzi hanno arrestato un 36enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo, con precedenti, è stato fermato per un controllo alla circolazione stradale ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Nella sua abitazione i militari hanno poi trovato altri 276 grammi di cocaina e 1.275 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio. Trovati, inoltre dei bilancini di precisione e bustine di plastica.

Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe fruttato circa 60.000 euro. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.