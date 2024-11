Gli agenti della squadra volante della Questura di Cosenza hanno arrestato un uomo di 31 anni, T.I. di nazionalità rumena, sorpreso per le vie del centro cittadino nonostante su di lui gravasse l’obbligo di non permanere sul territorio nazionale per motivi di sicurezza. Il soggetto ha infatti precedenti per rapina a mano armata e violenza sessuale, reati di particolare gravità da cui era scaturito il provvedimento di allontanamento. A seguito di giudizio direttissimo, mediante accompagnamento è stato allontanato definitivamente dall’Italia.