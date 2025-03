Gabriele Politano ha colpito con più fendenti Natalino Morrone che lo aveva rappresentato come legale in passato. Dopo la fuga si è costituito ed è stato arrestato

Dovrà rispondere di tentato omicidio Gabriele Politano, il 58enne di Rota Greca che ha accoltellato l’avvocato Natalino Morrone nel suo studio legale di Corigliano, in via Nazionale. Dopo l’aggressione, avvenuta nel pomeriggio di ieri, l’uomo era fuggito ma si è costituito in serata, sentendosi ormai braccato dalla polizia.

L’avvocato Morrone, 53 anni, noto professionista iscritto al Foro di Castrovillari, è stato colpito con più fendenti. Soccorsi immediati del 118 e il successivo trasferimento in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza hanno evitato il peggio. Attualmente le sue condizioni sono in netto miglioramento e non è in pericolo di vita.

La fuga e la resa dell’aggressore

Subito dopo l’accoltellamento, Politano è fuggito a bordo di una Toyota Corolla. Le indagini della polizia hanno permesso di risalire rapidamente alla sua identità. Sentendosi ormai senza vie di fuga, ha deciso di costituirsi spontaneamente in serata.

Gli agenti hanno effettuato rilievi nel luogo dell’aggressione, analizzando l’agenda e il cellulare dell’avvocato. Sono state inoltre acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Resta da chiarire il movente dell’aggressione: secondo le prime informazioni, l’uomo era stato cliente del legale in passato. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli e il movente dell’aggressione.