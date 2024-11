C’è anche il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar tra i papabili aspiranti alla guida di Azienda zero, l’ente di governance recentemente costituito dalla Regione e rimasto privo di guida dopo la prematura scomparsa di Giuseppe Profiti, deceduto improvvisamente lo scorso 10 agosto per un infarto, appena pochi mesi dopo la nomina vergata da Roberto Occhiuto e ufficializzata nel mese di maggio.

Il dirigente, originario di Catanzaro, ma romano di adozione, vanta nel proprio curriculum importanti esperienze manageriali, come quella che lo ha visto dirigere il prestigioso Istituto Spallanzani, oltre che le Aziende sanitarie capitoline di tre diversi distretti.

Intanto De Salazar ha da poco provveduto alla nomina del direttore amministrativo, Andrea Folino, anch’egli proveniente da Roma, precisamente dall’ospedale Sant’Andrea dove lo stesso De Salazar ha ricoperto in passato il ruolo di commissario straordinario. Folino si è appena insediato al posto del facente funzioni dimissionario Achille Gentile. Sono inoltre in corso le consultazioni per individuare il direttore sanitario.