Operazione nel Cosentino e in Romania. Secondo l’accusa, turni fino a 24 ore, stipendi decurtati e minacce. Sequestri di immobili, mezzi e denaro

Badanti sfruttate nel Cosentino: sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania. La Dda ricostruisce il reclutamento di oltre 170 donne.

Oltre 170 donne reclutate all’estero, prevalentemente in Moldavia, e destinate a lavorare come badanti in provincia di Cosenza, secondo l’accusa senza contratto, con turni fino a 24 ore su 24, compensi sproporzionati e trattenute sul primo stipendio. È il quadro al centro dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che nella mattinata del 9 novembre ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari tra Rose, Rende e Romania.

L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda. L’operazione è stata condotta dai carabinieri per la Tutela del Lavoro, con il supporto dei militari del Gruppo Tutela Lavoro di Napoli, del Comando provinciale di Cosenza e della cooperazione internazionale di polizia. Disposti anche sequestri di un compendio immobiliare a Rende, cinque automezzi e 75.600 euro.

Le sette misure cautelari tra Italia e Romania

La custodia cautelare in carcere è stata disposta nei confronti di una coppia di coniugi, un italiano e una cittadina moldava, indicati dagli investigatori come promotori e gestori di fatto di una fittizia agenzia di collocamento.

Agli arresti domiciliari è stata sottoposta un’altra cittadina moldava, nuora della coppia, alla quale viene attribuito un ruolo nell’accoglienza e nella gestione logistica delle lavoratrici.

Altre quattro misure di custodia cautelare in carcere riguardano cittadini stranieri, titolari di fatto e autisti di una ditta rumena di trasporti internazionali, localizzati all’estero. Per l’intervento è stato attivato il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, attraverso la rete europea E.N.F.A.S.T.

Gli indagati rispondono, a vario titolo, di associazione per delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato, favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina e autoriciclaggio.

Il reclutamento e l’appartamento a Rose

Secondo la ricostruzione investigativa, le donne venivano contattate attraverso i social e il passaparola, con la promessa di un impiego stabile. Il gruppo avrebbe approfittato della loro grave difficoltà economica nel Paese d’origine e della condizione di irregolarità in Italia.

L’accusa contesta un sistema di ingresso e permanenza illegali fondato sull’utilizzo fraudolento dei visti turistici e sull’elusione dei controlli relativi ai termini di soggiorno.

Il trasferimento avveniva su autobus e minivan lungo la tratta Moldavia-Romania-Italia, con un punto di smistamento in Puglia e il successivo arrivo a Rose. Qui, secondo gli inquirenti, le lavoratrici venivano temporaneamente ammassate in un appartamento presentato come B&B per eludere i controlli, in attesa di essere collocate presso i datori di lavoro.

La maggior parte delle donne sarebbe stata impiegata nell’assistenza agli anziani, mentre una parte residuale avrebbe lavorato nella ristorazione.

Turni continui, compensi ridotti e assenza di riposo

Le condizioni di lavoro ricostruite dalla Dda comprendono convivenza forzata, turni continuativi fino a 24 ore su 24 e assenza di contratti, coperture previdenziali e assistenziali.

Le lavoratrici sarebbero state private del riposo settimanale oppure indotte a rinunciarvi in cambio di modesti aumenti forfettari. I compensi mensili, secondo gli investigatori, oscillavano generalmente tra 700 e 800 euro, raggiungendo raramente i mille euro per le situazioni assistenziali più complesse.

Anche le sistemazioni sono al centro delle contestazioni: le donne avrebbero dormito spesso nella stessa stanza dell’anziano assistito oppure su divani in soggiorno, senza spazi riservati.

Le trattenute sullo stipendio e le minacce alle lavoratrici

Il meccanismo descritto nell’inchiesta prevedeva un debito imposto alle donne, recuperato attraverso trattenute sulla prima retribuzione: 300 euro come «provvigione» per il reperimento del lavoro, 150 euro per il viaggio e 20 euro per la scheda telefonica.

Alle famiglie che richiedevano una badante sarebbero stati inoltre chiesti cento euro per l’intermediazione.

Secondo l’accusa, le lavoratrici che protestavano, chiedevano di riposare o prospettavano una denuncia alle autorità venivano intimidite con minacce di licenziamento o rimpatrio forzoso.

I sequestri: un immobile a Rende, cinque mezzi e 75.600 euro

Un ulteriore filone riguarda la destinazione dei presunti profitti illeciti. Per gli inquirenti, i promotori del sistema avrebbero autoriciclato il denaro attraverso bonifici fittizi provenienti da parenti e complici all’estero, reimpiegandolo nell’acquisto di un immobile a Rende.

Il gip ha disposto il sequestro preventivo del compendio immobiliare, di cinque mezzi della società di trasporti internazionali, tra autobus gran turismo e minivan Mercedes Sprinter, e di 75.600 euro, indicati come profitto dei reati contestati.