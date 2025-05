Si è insediata oggi al Comune di Badolato, in provincia di Catanzaro, la commissione straordinaria composta dal viceprefetto, Costanza Pino, dal viceprefetto aggiunto, Alessandro Mellace e dal funzionario economico – finanziario, Berardino Nuovo.

Lo si legge in una nota diffusa dalla Prefettura di Catanzaro a seguito dello scioglimento dell’ente deliberata dal Consiglio dei Ministri all’esito di approfonditi accertamenti dai quali sarebbero emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata nella struttura politico – burocratica del Comune.

«La commissione, – si legge nella nota – nominata con decreto del Presidente della Repubblica, è incaricata della gestione dell’amministrazione comunale per la durata di diciotto mesi ed esercita, fino all’insediamento degli organi elettivi le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al sindaco.

Lo scopo è quello di porre rimedio alla situazione di inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale ed avviare, in tal modo, un processo di risanamento. Il Consiglio comunale di Badolato era stato sciolto in via ordinaria per dimissioni di consiglieri a meno della metà dei componenti come conseguenza dell’operazione di polizia giudiziaria coordinata della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro dello scorso gennaio.

Prima dell’insediamento i componenti della commissione straordinaria hanno inteso salutare il Prefetto di Catanzaro».