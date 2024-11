Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta questa mattina alle ore 6,30 circa sulla SS106 nel comune di Badolato per un incidente stradale. Coinvolti nel sinistro una Volkswagen Golf ed una moto Ktm. Illeso il conducente dell'autovettura, mentre il motociclista ha riportato escoriazioni e lievi contusioni. Lo stesso è stato preso in cura dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ospedale per ulteriori controlli. Presenti i carabinieri di Soverato per gli accertamenti di competenza circa la dinamica. Disagi per la circolazione sino al termine delle operazioni di soccorso.