Il maltempo che si è abbattuto nella notte sul territorio di Bagaladi ha provocato nuove criticità lungo la strada provinciale 3, importante arteria di collegamento tra il centro abitato e le frazioni montane.

A segnalare la situazione è stata l’amministrazione comunale, che attraverso i propri canali social ha denunciato la presenza di detriti e smottamenti sulla carreggiata, documentando le condizioni della strada con alcune fotografie. Il Comune ha già provveduto a inoltrare una segnalazione all’ente competente, chiedendo un intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la rimozione dei materiali che interessano il tratto stradale.

Nel frattempo, l’amministrazione invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione durante il transito, considerati i potenziali rischi per la circolazione. L'episodio riporta l'attenzione sulla fragilità della viabilità montana, particolarmente esposta alle conseguenze delle precipitazioni intense, e sulla necessità di garantire collegamenti sicuri alle comunità delle aree interne.