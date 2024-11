Impatto frontale in prossimità di un tornante della SS 18. Traffico bloccato e rilievi in corso per ricostruire la dinamica

È una domenica funestata dal sangue quella vissuta in provincia di Reggio Calabria. Nel tardo pomeriggio, infatti, due persone sono morte ed una terza è rimasta gravemente ferite a causa di un incidente fra due moto al chilometro 505 della Statale 18 a Bagnara Calabra. Lo scontro, secondo una prima ricostruzione è stato frontale, proprio in prossimità di uno dei tanti tornanti che costellano la strada che collega il centro tirrenico con Scilla. Una meta di numerosi turisti della domenica e amanti delle due ruote.I due uomini sono deceduti praticamente all’istante, mentre una donna, che si trovava a bordo di uno dei due mezzi, è stata trasferita in ospedale.



Si tratta di Domenico Melluso, 43 anni, di Bagnara Calabra, che viaggiava a bordo della sua Honda. Un uomo assai conosciuto a Bagnara, dove la notizia si è diffusa rapidamente provocando un fortissimo dolore per tutti coloro che lo conoscevano. Sul suo profilo facebook tutta la passione per le moto ed anche un ricordo particolare per Marco Simoncelli. La seconda vittima è un ragazzo appena 20enne, Antonio D’Errigo che viaggiava a bordo dell’altra moto. Anche lui, una passione sfrenata per le due ruote, tanto da parlare di vero e proprio sogno, dopo aver avuto la sua moto. La ragazza che lotta fra la vita e la morte agli ospedali Riuniti, invece, è M. D., anche lei di 20 anni, fidanzata del giovane.

La dinamica ancora non è molto chiara, ma l’immagine che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata straziante. Poco ha potuto fare, per le due vittime, l’ambulanza intervenuta prontamente sul posto, dove sono giunte anche le pattuglie della stazione carabinieri di Bagnara Calabra, della polizia stradale e dei vigili urbani. Sono in corso in questi minuti i rilievi per stabilire con certezza cosa sia avvenuto. Il tratto di strada è chiuso al traffico. Sul luogo del sinistro anche il personale Anas che sta provvedendo alla gestione della viabilità deviata su percorsi alternativi.

Consolato Minniti