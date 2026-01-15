Convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo i due episodi avvenuti a Decollatura e Vallefiorita. Castrese De Rosa ha chiesto un maggiore sforzo ai sindaci. Potenziati i controlli sul territorio, a breve la sottoscrizione di un protocollo con Abi

Un maggiore impegno nel rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza sul territorio. È quanto ha chiesto il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ai sindaci dei due comuni che di recente hanno subito assalti agli sportelli bancomat nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato questa mattina a Palazzo di Governo.

De Rosa ha, infatti, convocato i vertici delle forze dell’ordine a seguito dei due episodi verificatisi in breve tempo a Decollatura e Vallefiorita. Presenti anche i sindaci Raffaella Perri e Salvatore Megna. Questa mattina, intanto, un nuovo colpo è avvenuto nel cosentino, a Camigliatello. «Abbiamo chiesto il massimo sforzo per ampliare il sistema di videosorveglianza e di rendere funzionante quello già presente e i sindaci si sono impegnati ad agire in questo senso» ha chiarito il rappresentante del Governo al termine del comitato.

«Allo stesso tempo abbiamo potenziato al massimo livello l’attività di vigilanza e controllo in quell’area. Simili episodi erano già avvenuti in altre province della Calabria e anche in Basilicata. Chiaramente – ha aggiunto De Rosa - ci stiamo attrezzando per rendere difficile la vita ai criminali, agendo in via preventiva attraverso il sistema di videocamere e il controllo del territorio e contestualmente firmeremo a breve un protocollo con Abi e con Ossif. L’obiettivo è rafforzare le misure di difesa passiva degli Atm, si prevede l’adeguamento di questi impianti a sistemi di tecnologia avanzata».

«La comunità è scossa, è stata messa una bomba e fatto saltare un bancomat in centro, vicino la villa comunale» ha precisato il sindaco di Vallefiorita, Salvatore Megna. «Ci impegneremo ancor di più nei termini di una maggiore collaborazione con le forze dell’ordine ma anche potenziando il sistema di videosorveglianza. In passato avevamo avuto modo di partecipare ai bandi, siamo stati ammessi ma non abbiamo ottenuto i finanziamenti perché con un basso indice di criminalità. Faremo fronte adesso agli investimenti con risorse di bilancio. Sono convinto che con questi interventi e la collaborazione con le forze dell’ordine rassicureremo la popolazione» ha concluso.