La scoperta shock alle porte del paese. Si ipotizza che la salma sia stata rimossa per liberare un loculo nel cimitero
Una bara con resti umani è stata rinvenuta nei giorni scorsi in una discarica dismessa nel territorio di Pietrapaola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mandatoriccio, che hanno avviato indagini per risalire alla provenienza della cassa e all’identità dei resti.
Secondo le prime ipotesi, la pista più accreditata è quella di uno spostamento illecito di una salma, forse per liberare un loculo nel cimitero comunale e riutilizzarlo per una nuova tumulazione. Gli investigatori stanno verificando i registri cimiteriali e analizzando eventuali movimenti sospetti nelle sepolture.