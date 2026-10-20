VIDEO | Paura sul Tirreno cosentino per un’imbarcazione avvolta dalle fiamme. Una densa colonna di fumo nero ha allarmato residenti e bagnanti. La Capitaneria di Porto ha soccorso e messo in salvo tutte le persone a bordo
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Un’imbarcazione ha preso fuoco al largo della costa tirrenica cosentina, sprigionando una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche dalla terraferma. L’incendio ha destato apprensione tra i residenti e i bagnanti della zona.
L’emergenza è scattata quando le fiamme hanno avvolto lo scafo, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Capitaneria di Porto: le unità navali hanno raggiunto il mezzo in fiamme e provveduto a trarre in salvo tutti gli occupanti, scongiurando conseguenze peggiori.
Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire l’origine del rogo e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda sono attesi nelle prossime ore.