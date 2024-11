Due diportisti finiti in acqua dopo che la loro imbarcazione si era capovolta, sono stati salvati dalla Guardia costiera dell'Ufficio circondariale marittimo di Soverato. La segnalazione giunta alla Sala operativa della Capitaneria di Crotone parlava di un piccolo natante capovolto, con due persone in acqua, a circa 400 metri dalla costa nelle acque antistanti il Comune di Montauro.

E' stata quindi fatta uscire la motovedetta dislocata nel porto di Catanzaro Lido. Nonostante le non favorevoli condizioni meteomarine caratterizzate da un forte piovasco e dalla presenza di foschia, i militari sono riusciti ad individuare i due diportisti in acqua in prossimità dell'unità capovolta.

I due naufraghi sono stati così recuperati e assistiti visto che risultavano visibilmente provati dagli eventi. Quindi sono stati portati nel porto di Catanzaro Lido e poi nei locali dell'Ufficio di Catanzaro Marina, dove successivamente sono stati affidati ai rispettivi familiari.