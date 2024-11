la deputata calabrese: «Vogliamo capire se e quali sono stati gli interventi politici, la stessa solerzia non ci sarebbe stata per altri detenuti con problemi psichiatrici»

«Si muove ancora il 'soccorso rosso' per il terrorista Cesare Battisti, annoiato dalla vita carceraria e disturbato dalla convivenza con detenuti stranieri. Quasi fosse il viziato ospite di un resort di lusso e non un criminale condannato all’ergastolo per quattro omicidi».

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, che annuncia una interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulla vicenda del trasferimento di Cesare Battisti.

«Vogliamo capire se e quali sono stati gli interventi politici che hanno consentito a Battisti di lasciare il carcere di Rossano, mentre la stessa solerzia non ci sarebbe stata per altri detenuti con problemi psichiatrici che, secondo quanto riferisce il sindacato Sappe, dovrebbero essere trasferiti altrove. Così come nessuno si preoccupa degli agenti di polizia penitenziaria più volte aggrediti».