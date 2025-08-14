Il tempestivo intervento dei carabinieri forestali ha contribuito a spegnere sul nascere il rogo che avrebbe interessato vegetazione e rifiuti tra cui anche eternit e plastiche

I carabinieri del Nucleo Carabinieri forestale di Locri, diretti dalla Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo per il reato di combustione di rifiuti.

Nell’ambito dei controlli intensificati per la prevenzione degli incendi e dei reati ambientali nella provincia di Reggio Calabria, i carabinieri forestali hanno infatti sorpreso l’uomo intento ad appiccare il fuoco con un bruciatore da cucina a rifiuti e vegetazione nella fiumara Novito fra i comuni di Locri e Siderno.

Grazie al tempestivo intervento dei militari, è stato scongiurato il grave danno che sarebbe derivato dal fuoco ai rifiuti tra i quali eternit e plastiche.

Questo tipo di incendio, spiegano i carabinieri, è particolarmente pericoloso perché la combustione dei rifiuti dei materiali platici rilascia diossine e fumi tossici nell’aria, estremamente dannosi per la salute e l’ambiente.

In più punti della fiumara sono apparsi evidenti segni di bruciatura quale residuo della combustione dei rifiuti abbandonati. Gli operanti hanno posto in sequestro il bruciatore utilizzato per appiccare il fuoco.

Il Tribunale di Locri ha convalidato l’arresto, come da richiesta della locale Procura, determinando misura cautelare personale di presentazione alla Stazione dei carabinieri competente per territorio per garantire il controllo sul comportamento del soggetto e impedire ulteriori condotte della stessa natura.