La prima sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato la misura cautelare per Domenico Gagliardi, 31 anni di Soverato, accusato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Erano stati i carabinieri della stazione di Guardavalle nella giornata di ieri ad eseguire l'arresto dopo aver effettuato una perquisizione personale e domiciliare del 31enne, trovato in possesso 88 grammi di marijuana suddivisa in involucri di cellophane. L'udienza di convalida dell'arresto si è celebrata questa mattina, il giudice ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'imputato è difeso dall'avvocato Vincenzo Cicino.