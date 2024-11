Aveva replicato il furto con la stessa attrezzatura e tecnica usate in altre occasioni, ed anche stamani il ladro è stato colto di sorpresa da personale della Polizia di Stato, mentre usciva da una chiesa nel pieno centro della città.

Stamani, personale della Divisione Anticrimine ha notato l’uomo che, con fare sospetto, scendeva le scale del sagrato della chiesa e, avendolo subito riconosciuto in quanto noto per vari precedenti anche specifici lo hanno fermato e condotto negli Uffici della Questura.



Giusto intuito, quello dei poliziotti, l’uomo, Bevilacqua Santo, di anni 57 originario della provincia di Milano, aveva appena sottratto del denaro dalla cassetta dello offerte della Chiesa dell’Immacolata ed era in possesso di un metro flessibile con all’estremità un pezzetto di nastro biadesivo e su attaccata una banconota di 50 euro.



Il Bevilacqua, inoltre, era munito di numerosi pezzetti di bioadesivo, il che fa protendere , anche visti i suoi precedenti specifici perpetrati con identica “tecnica”, che lo stesso con metodo fraudolento, servendosi di metro e biadesivo, dopo l’introduzione nella cassetta delle offerte, si procurava un sicuro bottino di monete e banconote che restavano attaccate all’adesivo.



Coì come era avvenuto nell’aprile dello scorso anno, quando il Bevilacqua fu arrestato dalla Polizia colto in flagranza di reato mentre rubava le offerte in denaro nella Cappella dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio.



Effettuato l’arresto il Bevilacqua, su disposizioni del P.M. di turno, è stato condotto presso la sua abitazione, avvertendolo dell’obbligo di restare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa delle comunicazioni della data dell’udienza di convalida della misura precautelare.