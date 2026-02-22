Il 35enne è stato fermato dai carabinieri di Cirò Marina nel territorio del Comune di Crucoli. In auto aveva droga ancora in forma solida, non suddivisa in dosi

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato nella serata del 20 febbraio un uomo di 35 anni, imprenditore di Cariati, sorpreso con circa 106 grammi di cocaina lungo la Statale 106, nel comune di Crucoli, frazione Torretta.

Durante un posto di controllo su una Volkswagen Golf nera diretta verso Taranto, i militari hanno notato l’atteggiamento nervoso del conducente, procedendo a una perquisizione personale e del veicolo. Nella busta rinvenuta è stata sequestrata la cocaina, ancora in forma solida e non suddivisa in dosi. L’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Crotone, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.