Marciapiedi invasi dalle erbacce, le ville comunali che versano in uno stato di abbandono e persino il cimitero comunale conquistato dalla vegetazione selvaggia. È questo il triste spettacolo che si trovano a vivere quotidianamente i cittadini di Acri. Una situazione indecorosa che rischia di diventare una vera e propria emergenza. L’incuria del territorio sembra non conoscere limiti, gettando ulteriori sfide sulle spalle dei cittadini già oberati dall’emergenza randagismo.

Passeggiando per le vie del centro, si è costretti ad affrontare quella che in molte zone appare una giungla. I marciapiedi, che dovrebbero rappresentare un luogo sicuro per i pedoni, sono diventati percorsi accidentati e insidiosi, dove le erbacce crescono liberamente attraverso le fessure tra le mattonelle. Gli anziani e le persone con mobilità ridotta si trovano particolarmente svantaggiati da questa situazione, costretti a cercare percorsi alternativi per evitare ostacoli e pericoli.





La situazione non è migliore per le ville comunali, compresa quella “Gazebo” che ospita ogni mattina anche il mercato orto frutticolo. Queste residenze sono avvolte dall’ombra dell’abbandono, con i giardini trasformati in una giungla incontrollata. Molti residenti si sono lamentati (soprattutto sui social) delle condizioni di degrado e dell’assenza di manutenzione, che rendono le ville dei tristi simboli dell’incuria del territorio. Preoccupante è anche la situazione del cimitero comunale, luogo di riposo eterno per i defunti. L’erba alta e le erbacce hanno invaso le tombe, rendendo difficile l’accesso a coloro i quali vogliono onorare la memoria dei propri cari.

Ma l’incuria del territorio non si ferma qui. Anche la pista ciclabile di Acri centro, molti parchi giochi e l’area picnic di zona “Caccia”, luoghi di svago per le famiglie e i bambini, sono stati invasi dall’erba alta. Scivoli e altalene sono nascosti sotto uno strato di vegetazione, rendendo impossibile l’uso di queste strutture. Una situazione che priva i bambini di opportunità di gioco e svago all’aperto. Questa situazione, oltre a rappresentare un problema estetico, potrebbe creare anche problemi di sicurezza per i cittadini. L’erba alta può infatti nascondere detriti, rifiuti o oggetti pericolosi che potrebbero causare incidenti o danni.