Una notte travagliata per i residenti del rione Marconi, nella zona sud di Reggio Calabria, dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia a seguito dell'incendio di alcuni bidoni condominiali per i rifiuti. Non si tratterebbe di un episodio isolato. Nei mesi scorsi l’inaugurazione del parco urbano e una tregua dell’abbandono dei rifiuti per strada. Purtroppo, perìò, l’illegalità nel quartiere persiste. «La criminalità diffusa non arretra e gli alloggi popolari continuano ad essere in mano a chi ne dispone abusivamente, generando preoccupazione e ansia in chi come noi ha avuto gli appartamenti assegnati.

L'incendio dei bidoni condominiali, che non ha risparmiato uno scooter parcheggiato nei pressi, danneggiando anche qualche altro veicolo nelle vicinanze, potrebbe essere proprio il segno di questa nostra presenza sgradita. Siamo una minoranza e, ugualmente, siamo di intralcio ai loro "affari". Vorrebbero campo completamente libero. Noi - denunciano i residenti - ci sentiamo sempre più abbandonati».

